В Москве парализовало движение из-за массового ДТП

В Москве на Щелковском путепроводе произошло массовое ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«Движение в сторону области затруднено на 2,2 км и осуществляется по 1 полосе из 4. Пожалуйста, выбирайте пути объезда», — говорится в публикации.

Детали аварии и количество пострадавших неизвестны. На место прибыли экстренные службы.

До этого в Саратовской области произошло жесткое ДТП с автобусом и пятью легковыми автомобилями.

«По улице Орджоникидзе города Балашова произошло столкновение автомобилей: Audi, двух Lada Priora, автобуса, Lada Vesta и Renault Logan», — сообщает региональное отделение ГИБДД.

В результате ДТП пострадал как минимум один человек — это мужчина, который находился в Lada Priora. Его госпитализировали.

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