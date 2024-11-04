Volkswagen оставит без премий своих старейших сотрудников

Немецкий автопроизводитель Volkswagen намерен перестать выдавать премии своим старейшим сотрудникам, чтобы снизить расходы. Об этом сообщает Bild.

«Крупнейший европейский автопроизводитель хочет в рамках объявленной программы по сокращению расходов отменить премии за особо продолжительный стаж работы, хотя 10 тыс. сотрудников в скором времени должны были бы их получить», — передает СМИ.

Согласно договору, который заключается с сотрудниками, за 25 лет работы в Volkswagen они имели право получить премию в размере 1,45 месячной зарплаты, а за 35 лет — 2,9 месячной зарплаты.

До этого канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что анонсированное закрытие ряда заводов Volkswagen связано с ошибочными решениями руководства концерна.

В рамках борьбы с убытками концерн планировал закрыть минимум три завода в Германии и сократить их работников. В зоне наибольшего риска находится завод VW в Оснабрюке, который недавно потерял дополнительный заказ от Porsche.

В сентябре компания отменила систему гарантий занятости, которая действовала более 30 лет. Сокращения работников по оперативным причинам возможны с середины 2025 года.

Ранее Volkswagen оштрафовали за жестокость к покупателям с просроченными кредитами.