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Volkswagen оштрафовали за жестокость к покупателям с просроченными кредитами

В Великобритании Volkswagen получил штраф за насмешки над клиентами-должниками

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autohome.com.cn

Финансовое подразделение Volkswagen оштрафовано Управлением по финансовому надзору и регулированию Великобритании (FCA) за жестокое обращение с клиентами-должниками, которые перестали вносить платежи за кредитные автомобили. Об этом сообщает Bloomberg.

Британское финансовое подразделение Volkswagen AG оштрафовано на £5,4 млн (676,4 млн рублей). Расследование со стороны финансового регулятора показало, что клиентам, просрочившим платежи, не предоставлялось возможности уладить долги, а персонал VW Finance в беседе с ними «проявлял отсутствие эмпатии и профессионализма во время телефонных звонков», в частности, смеялся над ошибками.

«Volkswagen Finance усугубила сложные личные ситуации, не приняв во внимание то, что может требоваться людям, оказавшимся в затруднительном положении», — приводит агентство слова Терезы ​​Чемберс, соисполнительного директора FCA.

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