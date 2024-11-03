Гендиректор Volkswagen заявил о необходимости снижения расходов концерна

Гендиректор немецкого автоконцерна (VW) Оливер Блюме в интервью газете Bild am Sonntagзаявил, что расходы VW в ФРГ должны быть значительно сокращены.

По его словам, слабый рыночный спрос в Европе и значительное снижение доходов из Китая «свидетельствуют о десятилетиях структурных проблем в Volkswagen».

Он добавил, что расходы автоконцерна в Германии должны значительно снизиться. Блюме также отметил, что затраты VW на рабочую силу в ФРГ часто более чем в два раза выше, чем в среднем в европейских филиалах.

В конце октября по всей Германии началась первая волна акций протеста работников металлургической и электротехнической промышленности, среди которых сотрудники автопроизводителей Volkswagen (VW) и BMW.

До этого канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что анонсированное закрытие ряда заводов Volkswagen связано с ошибочными решениями руководства концерна.

В рамках борьбы с убытками концерн планировал закрыть минимум три завода в Германии и сократить их работников. В зоне наибольшего риска находится завод VW в Оснабрюке, который недавно потерял дополнительный заказ от Porsche.

В сентябре компания отменила систему гарантий занятости, которая действовала более 30 лет. Сокращения работников по оперативным причинам возможны с середины 2025 года.

Ранее стало известно о «небывалом кризисе» в европейском автопроме.