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Стало известно о «небывалом кризисе» в европейском автопроме

Компания Volkswagen заявила о сложном кризисе в европейском автопроме

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VW

Европейский автопром находится в чрезвычайно тяжелой ситуации. Таким мнением поделился глава немецкого концерна Volkswagen Оливер Блуме в интервью газете Bild am Sonntag.

«Вся европейская автопромышленность находится в очень сложной ситуации — в ситуации, какой прежде еще никогда не было. И экономические условия стали еще более сложными, особенно для марки Volkswagen», — заявил он.

По словам Блуме, в Европе продают все меньше автомобилей. При этом положение немецкого концерна настолько серьезное, что «нельзя просто все оставлять так, как раньше».

2 сентября сообщалось, что концерн Volkswagen в борьбе за экономию расходов предупредил о возможности закрытия нерентабельных заводов в Германии.

Компания признала, что больше не может исключать возможность закрытия заводов в Германии. Автопроизводитель считает устаревшими один крупный завод по производству автомобилей и еще один, занятый выпуском комплектующих.

Также немецкий автопроизводитель заявил о прекращении программы гарантий занятости, которая действует с 1994 года и предотвращает сокращения рабочих мест. Все меры экономии автопроизводитель намерен обсудить с производственным советом.

Глава бренда Volkswagen Томас Шефер заявил, что «ситуация крайне напряженная и не может быть преодолена простыми мерами по сокращению расходов».

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