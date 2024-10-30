Названа причина массовых ДТП в Москве

Причиной массовых ДТП утром 30 октября в Москве стало отсутствие на автомобилях зимних шин. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«На дорогах Москвы и Подмосковья этим утром много аварий из-за первых заморозков. Водители говорят, что причина многих ДТП — летняя резина. По данным карт, внутри ТТК сейчас десятки ДТП», — говорится в сообщении.

Так, утром 30 октября на Лужнецком мосту произошло ДТП с несколькими автомобилями. В результате движение автотранспорта в сторону центра города затруднено.

Кроме того, сегодня сразу семь автомобилей столкнулись на проспекте Генерала Дорохова в районе станции «Матвеевская». В аварии пострадал один человек, он госпитализирован. Была перекрыта одна полоса для движения в сторону Московской области.

Ранее стало известно, когда надо менять летнюю резину на зимнюю.