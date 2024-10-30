Массовая авария с участием бетономешалки затруднила движение на западе Москвы

Массовая авария произошла на проспекте Генерала Дорохова в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«Сразу семь автомобилей столкнулись на проспекте Генерала Дорохова в районе станции «Матвеевская». В ДТП попали бетономешалка, грузовик и кроссоверы», — говорится в сообщении.

По данным 360.ru, в аварии пострадал один человек, он госпитализирован. В сторону Московской области перекрыли одну полосу движения.

27 октября водитель рейсового автобуса в Петербурге проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилями. В результате этого пострадали 11 пассажиров автобуса, в том числе трое детей. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее стали известны подробности аварии, в которой раздавили «УАЗ Патриот».