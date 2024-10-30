Крупное ДТП парализовало движение транспорта на западе Москвы

В столице на Лужнецком мосту, который проходит через Москву-реку, произошло ДТП с несколькими авто. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На Лужнецком метромосту столкнулись несколько автомобилей. На месте работают оперативные службы города», — говорится в сообщении канала.

Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Отмечается, что движение автотранспорта в сторону центра города затруднено, автомобилистам следует выбирать пути объезда проблемного участка дороги.

27 октября водитель рейсового автобуса в Петербурге проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилями. В результате этого пострадали 11 пассажиров автобуса, в том числе трое детей. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее стали известны подробности аварии, в которой раздавили УАЗ «Патриот».