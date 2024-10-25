В Роскачестве рассказали, когда надо менять летнюю резину на зимнюю

Летнюю резину на зимнюю нужно менять после того, как температура воздуха опустится ниже +7 °C. Об этом сообщает RT со ссылкой на Роскачество.

Отмечается, что при таких условиях шины становятся жесткими, их сцепление с дорогой ухудшается, что может привести к увеличению тормозного пути и снижению устойчивости автомобиля. При этом нужно смотреть не только на ночную температуру, но и на утреннюю, так как именно в это время чаще всего бывает скользко из-за ночных заморозков.

24 октября автоэксперт Дмитрий Попов объяснил, в каких случаях стоит покупать шипованную резину, а в каких фрикционную (также называемую «липучкой»). Вторая, по его словам, больше подходит для городской езды, поскольку в крупных населенных пунктах чаще всего асфальт обрабатывается реагентами, потому на нем минимальное количество льда и снега. Специалист отметил, что шипы на голом асфальте лишь увеличивают тормозной путь из-за отсутствия полного контакта колеса с дорогой.

При этом он призвал водителей в первую очередь полагаться не на резину, а на собственные навыки безопасного вождения, поскольку зима, независимо от погоды и выбранных покрышек, остается периодом повышенной опасности.

Ранее синоптик посоветовал менять шины в предстоящие выходные.