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Китай подал иск в ВТО против ЕС

Китай подал иск в ВТО против ЕС из-за пошлины 35% на электрокары

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Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Китай подал во Всемирную торговую организацию (ВТО) иск против ЕС из-за пошлин на электрокары. Об этом заявили в министерстве коммерции КНР, передает РИА Новости.

«Китай не согласен и не принимает это решение, подал иск в рамках механизма разрешения споров ВТО», — заявили в министерстве.

Антисубсидиарное расследование ЕС в отношении китайских производителей было названо властями КНР «недобросовестной конкуренцией» под предлогом «честной конкуренции».

29 октября Еврокомиссия приняла окончательное решение о вводе пошлин до 35,3% на импорт электромобилей из Китая.

До этого Китай направил запрос на проведение консультаций с ЕС в рамках ВТО 14 августа 2024 года. Пекин утверждает, что введенные Евросоюзом меры противоречат статье VI Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 года и ряду положений Соглашения ВТО о субсидиях и компенсационных мерах.

Согласно правилам организации, если консультации не приведут к разрешению спора в течение 60 дней, Китай сможет потребовать передачи вопроса на рассмотрение специальной судебной коллегии. Это станет ответной мерой на ввод пошлины на электрокары.

Ранее Китай пожаловался на репрессивные пошлины Канады против своих автомобилей.

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