Китай пожаловался на репрессивные пошлины Канады против своих автомобилей

Министерство торговли Китая направило во Всемирную торговую организацию (ВТО) жалобу с просьбой разобраться с «репрессивными мерами», введенными Канадой в отношении китайских товаров. Об этом пишет «Коммерсантъ».

КНР считает незаконными введенные правительством Канады дополнительные пошлины на импорт в страну электромобилей, а также продукции из алюминия и стали.

«Канаде следует рассматривать двустороннее экономическое и торговое сотрудничество рационально и объективно, уважать факты, соблюдать правила ВТО и не идти дальше по неверному пути», — отмечается в заявлении министерства торговли Китая.

Импортные пошлины в 100% на китайские электромобили Канада анонсировала в начале августа, с 1 октября они вступили в действие. Это решение последовало за аналогичными мерами со стороны США и Евросоюза. В США и ЕС объяснили введение заградительных пошлин «незаконным субсидированием» производства электромобилей в Китае со стороны государства.

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