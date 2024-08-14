Китай подал иск в ВТО против пошлин ЕС на электромобили

Китай инициировал процедуру урегулирования споров в рамках ВТО против Европейского Союза в связи с введением компенсационных пошлин на импорт электромобилей. Об этом сообщила Всемирная торговая организация.

По данным ВТО, Китай направил запрос на проведение консультаций с ЕС 14 августа 2024 года. Пекин утверждает, что введенные Евросоюзом меры противоречат статье VI Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 года и ряду положений Соглашения ВТО о субсидиях и компенсационных мерах.

Согласно правилам организации, если консультации не приведут к разрешению спора в течение 60 дней, Китай сможет потребовать передачи вопроса на рассмотрение специальной судебной коллегии.

Еврокомиссия ввела с 4 июля временные предварительные компенсационные пошлины на импорт электромобилей из Китая, обосновав это наличием госсубсидий при их производстве. На данном этапе поставщики предоставляют банковские гарантии, а не уплачивают пошлины фактически.

Брюссель заявил, что до осени 2024 года сохраняется возможность урегулировать проблему путем переговоров с Пекином. Окончательное решение о введении импортных пошлин может быть принято Евросоюзом осенью.

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