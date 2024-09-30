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Продажи китайских электромобилей обрушились в августе

Bloomberg: продажи китайских электромобилей рухнули на 48% в августе

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frimufilms/freepik.com

Продажи китайских электромобилей в Европе по итогам августа 2024 года упали на 48% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на Dataforce.

В августе китайские автокомпании реализовали наименьшее количество электрокаров в Европе за последние 18 месяцев. Продажи автомобилей MG (британская марка принадлежит концерну SAIC) рухнули на 65%, марка уступила первое место китайскому BYD.

На снижение продаж электромобилей в Европе повлияла неопределенность, связанная с введением временных повышенных пошлин на китайские машины в Евросоюзе. Ожидается, что дополнительные пошлины будут согласованы к ноябрю, но переговоры по их введению продвигаются напряженно.

Ранее стало известно, что в Китае начнутся продажи первого автомобиля с искусственным интеллектом.

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