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Страны Евросоюза поддержали введение пошлин на электромобили из КНР

Страны ЕС одобрили решение ввести импортные пошлины на электрокары из КНР

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frimufilms/freepik.com

Страны Евросоюза поддержали решение Еврокомиссии (ЕК) о введении импортных пошлин на электромобили из Китая. Об этом сообщила пресс-служба ЕК.

«Сегодня решение Еврокомиссии ввести окончательные пошлины на импорт китайских электромобилей получило необходимую поддержку стран ЕС», — заявила она.

Речь идет о повышении тарифов на импорт электрокаров из КНР до 45% уже с 31 октября на следующие пять лет. В Еврокомиссии считают, что пошлины необходимы для «честной конкуренции» на рынке.

До этого продажи китайских электромобилей в Европе по итогам августа 2024 года упали на 48% по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

В августе китайские автокомпании реализовали наименьшее количество электрокаров в Европе за последние 18 месяцев. Продажи автомобилей MG (британская марка принадлежит концерну SAIC) рухнули на 65%, марка уступила первое место китайскому BYD.

На снижение продаж электромобилей в Европе повлияла неопределенность, связанная с введением временных повышенных пошлин на китайские машины в Евросоюзе. Ожидается, что дополнительные пошлины будут согласованы к ноябрю, но переговоры по их введению продвигаются напряженно.

Ранее в Венгрии заявили, что ЕС движется к экономической холодной войне с Китаем.

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