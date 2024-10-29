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Стали известны подробности аварии, в которой раздавили УАЗ «Патриот»

ГИБДД: многотонный БелАЗ раздавил УАЗ «Патриот» одним колесом

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Подслушано в Качканаре/VK

Многотонный БелАЗ раздавил внедорожник УАЗ «Патриот», проехав по нему одним колесом. Об этом сообщает e1.ru со ссылкой на ГИБДД.

«По предварительным данным, 44-летний водитель карьерного самосвала «БелАЗ» при совершении маневра допустил наезд передним правым колесом на автомобиль «УАЗ» под управлением 35-летнего мужчины», — рассказали изданию в ГИБДД.

В результате ДТП водитель и 38-летний пассажир автомобиля «УАЗ» не выжили.

Сотрудники органов внутренних дел проводят расследование.

Инцидент произошел на Качканарском горно-обогатительном комбинате в Свердловской области. Самосвал выгружал породу, сзади на УАЗе ехали и.о. горного мастера и помощник машиниста. Большегруз поехал прямо на внедорожник.

До этого стало известно, что после массового ДТП с автобусом в Санкт-Петербурге, в котором пострадали 11 человек, возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В ведомстве отметили, что после инцидента проводят обыск в компании-перевозчике, а также допрашивают очевидцев и потерпевших.

По данным следствия, водитель рейсового автобуса СПб ГУП «Пассажиравтотранс» в районе станции метро «Площадь Восстания» проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилями. В результате этого пострадали 11 пассажиров автобуса, в том числе трое детей.

Ранее подростка, изрезавшего таксистку ножом, арестовали в Омской области.

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