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Подростка, изрезавшего таксистку ножом, арестовали в Омской области

Суд арестовал подростка, изрезавшего таксистку ножом в Омской области

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Прокуратура Омской области

В Омской области на два месяца арестовали 15-летнего подростка, который изрезал таксистку ножом. Об этом говорится в сообщении областной прокуратуры. Решение об аресте вынес Марьяновский районный суд.

«По версии следствия, в ночное время 27 октября 15-летний подросток в целях поездки в соседний район вызвал такси. По прибытии автомобиля у него с водителем (38-летней местной жительницей) возник конфликт по причине обоснованности взятия им в поездку канистры с бензином», — говорится в публикации.

В результате подросток нанес женщине пять ножевых ранений. Пострадавшая смогла выбраться из авто и обратиться в полицию. Подросток же угнал автомобиль, но не справился с управлением и съехал в кювет. Молодой человек будет находиться под арестом до 27 декабря.

До этого уточнялось, что подросток хотел везти канистру с бензином прямо в руках. Женщина предложила поставить ее в багажник, но юноша начал бить женщину чем-то острым в лицо и тело.

Также в сентябре в подмосковной Балашихе было возбуждено уголовное дело по факту нападения таксиста на пассажирку. Женщина возвращалась домой из Москвы. Во время поездки у нее возник словесный конфликт с водителем. Мужчина, не доехав до пункта назначения, избил девушку, а затем силой вытолкнул из машины.

Ранее российские таксисты начали массово жаловаться на качество авто.

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