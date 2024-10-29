Появилось фото раздавленного БелАЗом внедорожника УАЗ «Патриот»

На Урале БелАЗ раздавил автомобиль УАЗ «Патриот» с людьми внутри. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash. Инцидент произошел на качканарском карьере.

«Самосвал выгружал породу, сзади на УАЗе ехали и.о. горного мастера и помощник машиниста. Большегруз поехал прямо на внедорожник. В автомобиле никто не выжил», — говорится в сообщении.

Судя по фото, автомобиль полностью смят.

До этого стало известно, что после массового ДТП с автобусом в Санкт-Петербурге, в котором пострадали 11 человек, возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В ведомстве отметили, что после инцидента проводят обыск в компании-перевозчике, а также допрашивают очевидцев и потерпевших.

По данным следствия, водитель рейсового автобуса СПб ГУП «Пассажиравтотранс» в районе станции метро «Площадь Восстания» проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилями. В результате этого пострадали 11 пассажиров автобуса, в том числе трое детей.

Ранее подростка, изрезавшего таксистку ножом, арестовали в Омской области.