Таксист избил девушку и выкинул ее из машины в Балашихе

В подмосковной Балашихе возбуждено уголовное дело по факту нападения таксиста на пассажирку. Об этом сообщается в Telegram-канале Главного следственного управления СК РФ по Московской области.

Инцидент произошел 27 сентября, когда жительница Балашихи возвращалась домой на такси из Москвы. Во время поездки у нее возник словесный конфликт с водителем.

«Во время поездки между ней и водителем возник словесный конфликт, в ходе которого мужчина, не доехав до пункта назначения, избил девушку, а затем силой вытолкнул из машины», — отмечается в сообщении СК.

Пострадавшая обратилась в больницу и написала заявление о нападении в полицию, однако полицейские таксиста не разыскали. Следственный комитет начал против них проверку по статье о злоупотреблении должностными полномочиями.

На опубликованном видео видно, что из открытой задней двери такси мужчина силой вытащил пассажирку, она упала на асфальт. После этого он направился к водительскому месту.

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