Российские таксисты начали массово жаловаться на качество авто

Российские таксисты начали массово жаловаться на качество китайских автомобилей. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники.

«Пробег у них на порядок меньше, а цена очень высокая, не стоят они этих денег. Гарантии не работают, с запчастями сложности. Срок службы у двигателей и трансмиссии в два раза меньше, чем у тех авто, что были раньше», — пишет издание со ссылкой на председателя межрегионального профсоюза «Таксист» Андрея Попкова.

«Коммерсант» отмечает, что владелец сервиса «Евроавто» Роман Гуляев рассказал о том, как китайские автопроизводители после продажи машины теряют к ней интерес. По словам собеседника издания, у них отсутствуют даже каталоги с комплектующими, более того, три детали с одинаковыми номерами могут оказаться совершенно разными.

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