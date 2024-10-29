Минстрой предупредили о рисках из-за решения о сокращении парковок в жилых кварталах

Глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов попросил Минстрой не допустить перегибов при сокращении парковок около жилых домов, сообщает «Известия».

«Признавая в целом необходимость комплексного развития территорий, принимая во внимание происходящие в настоящее время в России процессы урбанизации и вызванные этим планы по структурированию управления дорожным хозяйством, вместе с тем имеется риск негативного влияния решения о сокращении парковочных мест в жилых кварталах», — говорится в документе, который есть у «Известий».

Отмечается, что решение без его широкого общественного обсуждения может привести к негативным последствиям. В том числе, к росту общественного недовольства и социальной напряженности.

Миронов предложил вынести это решение на общественное обсуждение с привлечением независимых экспертов.

11 октября Минстрой внес в правительство «дорожную карту» по совершенствованию парковок, которая подразумевает широкое внедрение платных паркингов в регионах с одновременным сокращением парковок рядом с многоэтажными жилыми комплексами экономкласса. В министерстве это объясняют необходимостью развития общественного транспорта и снижения автомобилизации.

Минстрой, МВД и Минтранс, указано в документе, подготовят к декабрю 2025 года корректировки в нормативные документы для «гибкого нормирования парковочных мест» рядом с жилыми комплексами. Вступить в силу изменения могут в 2026 году.

Для управления парковками планируют создать цифровой реестр парковочных мест, который будет взаимодействовать с другими базами данных.

Давление на автомобилистов в мегаполисах будет нарастать, при этом каждый город будет сам решать, станет ли он ограничивать водителей и позволит ли застройщикам сокращать паркинги, заявил изданию автоэксперт Игорь Моржаретто.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье появятся платные парковки.