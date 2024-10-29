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В Подмосковье появятся платные парковки

В Подмосковье с 1 ноября введут платные парковки

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Depositphotos

В Подмосковье с 1 ноября начнут работу платные парковки, которые оборудуют в Красногорске, Королеве, Реутове и Видном. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на решение министерства транспорта Московской области.

Согласно документу, зоны платной парковки сперва появятся в нежилых кварталах. В министерстве считают, что подобным образом можно побороть проблему хаотичной парковки.

Всего в регионе появится 27 зон, в которых будет предусмотрено в общей сложности 300 машино-мест. Тарифы варьируются от 40 до 50 рублей за час стоянки. При этом автомобилистам отведут 10 минут для оплаты парковки. По их истечении владельцам может прийти штраф в размере 2,5 тысячи рублей.

22 октября стало известно, что в России к 2026 году намерены сократить количество парковок около жилых домов. В министерстве транспорта России это объясняют необходимостью развития общественного транспорта и снижения автомобилизации.

Ранее эксперт оценил последствия резкого сокращения количества парковок во дворах.

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