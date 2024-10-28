Появилось видео момента столкновения автомобиля депутата Ленобласти и скорой помощи

Видео момента ДТП автомобилей депутата Ленобласти и скорой помощи опубликовал Telegram-канал Mash на Мойке.

Судя по кадрам, автомобиль скорой помощи с включенными спецсигналами выехал на перекресток, где ударил в правый бок проезжавший мимо Volkswagen Touareg. После этого фургон врезался в BMW.

По данным 47news, авария произошла около полудня на пересечении улиц Восстания и Некрасова в Петербурге. Автомобиль Volkswagen Touareg зарегистрирован на автобазу правительства Ленинградской области. В машине находилась 64-летняя заместитель председателя Законодательного собрания Ленобласти Татьяна Тюрина. Она получила травмы, но от госпитализации отказалась.

До этого стало известно, что после массового ДТП с автобусом в Санкт-Петербурге, в котором пострадали 11 человек, возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В ведомстве отметили, что после инцидента проводят обыск в компании-перевозчике, а также допрашивают очевидцев и потерпевших.

По данным следствия, водитель рейсового автобуса СПб ГУП «Пассажиравтотранс» в районе станции метро «Площадь Восстания» проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилями. В результате этого пострадали 11 пассажиров автобуса, в том числе трое детей.

Ранее сообщалось, что автомобильная авария затруднила движение на северо-западе Москвы.