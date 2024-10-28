Машина депутата Ленобласти врезалась в автомобиль скорой помощи в Петербурге

В Петербурге скорая помощь столкнулась с машиной вице-спикера ЗакСа Ленобласти. Об этом сообщает Telegram-канал «47news».

«Авария произошла около полудня на пересечении улиц Восстания и Некрасова в Петербурге. По предварительным данным, автомобиль скорой помощи пересекал перекресток на красный сигнал светофора и столкнулся с автомобилем «Фольксваген Туарег». После этого обе машины врезались в «БМВ», а тот в «Хендай», — говорится в сообщении.

Автомобиль Volkswagen Touareg зарегистрирован на автобазу правительства Ленинградской области. В машине находилась 64-летняя заместитель председателя Законодательного собрания Ленобласти Татьяна Тюрина. Она получила травмы, но от госпитализации отказалась.

До этого стало известно, что после массового ДТП с автобусом в Санкт-Петербурге, в котором пострадали 11 человек, возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В ведомстве отметили, что после инцидента проводят обыск в компании-перевозчике, а также допрашивают очевидцев и потерпевших.

По данным следствия, водитель рейсового автобуса СПб ГУП «Пассажиравтотранс» в районе станции метро «Площадь Восстания» проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилями. В результате этого пострадали 11 пассажиров автобуса, в том числе трое детей.

Ранее сообщалось, что подросток напал на женщину-таксиста и угнал ее автомобиль в Омской области.