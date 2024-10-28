Автомобильная авария затруднила движение на северо-западе Москвы

В Москве на проспекте Маршала Жукова в аварию попали автомобиль и мотоцикл. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс.Оперативно».

«На проспекте Маршала Жукова, дв75, в третьей полосе движения легковой автомобиль столкнулся с мотоциклом. На месте работают оперативные службы города», — говорится в сообщении.

Отмечается, что обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе ДТП затруднено на 1,9 км. Выбирайте пути объезда.

До этого стало известно, что после массового ДТП с автобусом в Санкт-Петербурге, в котором пострадали 11 человек, возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В ведомстве отметили, что после инцидента проводят обыск в компании-перевозчике, а также допрашивают очевидцев и потерпевших.

По данным следствия, водитель рейсового автобуса СПб ГУП «Пассажиравтотранс» в районе станции метро «Площадь Восстания» проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилями. В результате этого пострадали 11 пассажиров автобуса, в том числе трое детей.

Ранее житель Рыбинска обстрелял автобус из окна квартиры и попал на видео.