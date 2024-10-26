В Москве вместе с машинами загорелся премиум-автосервис, есть пострадавшие

В Москве загорелся премиальный автосервис во 2-м Силикатном проезде в Хорошево-Мневниках. Об этом сообщает агентство «Москва».

«Пострадали три человека. В премиальном автосервисе на первом этаже горят несколько машин, в помещении плотное задымление. С верхних этажей здания проводится эвакуация людей», — говорится в публикации.

О состоянии пострадавших не сообщается. Причины пожара также неизвестны.

До этого загоревшийся в центре Москвы ретроавтомобиль Mercury Grand Marquis сняли на видео очевидцы.

Судя по видео, автомобиль загорелся на ходу и остановился в правой полосе. После этого водитель и прохожие стали его тушить. Огонь возник под капотом и стал распространяться дальше в сторону салона.

Инцидент произошел сегодня днем на Смоленской площади. Загоревшейся машине 46 лет.

Ранее на видео попал момент жесткого ДТП с автобусом с пассажирами в Москве.