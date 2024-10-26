В Подмосковье поймали таксиста-мигранта, проткнувшего клиента отверткой

В подмосковных Химках полиция задержала таксиста-мигранта, который напал с отверткой на пассажира. Об этом сообщается в Telegram-канале областной полиции.

«В вечернее время между пассажиром и водителем такси возникла ссора, переросшая в драку, в ходе которой последний нанес несколько ударов отверткой оппоненту. Пострадавший 1982 г.р. госпитализирован», — говорится в публикации.

Впоследствии сотрудники МВД задержали подозреваемого. Он проживал в Химках. Было возбуждено уголовное дело.

До этого mk.ru. уточнял, что таксист-мигрант напал с отверткой на пассажира, которого хотел обмануть.

По данным издания, инцидент произошел 24 октября возле торгового центра. 41-летний пострадавший приехал туда на такси за покупками, но по прибытии водитель вдруг завысил цену.

Названная им стоимость поездки в два раза была больше указанной в приложении сервиса. Пассажир доплачивать отказался, но заплатил по первоначальному тарифу. Мужчина уже покинул салон, однако таксист догнал его и четыре раза ударил отверткой. Нападавший скрылся, а жертве вызвали скорую помощь сотрудники ближайшего магазина. Сейчас состояние пострадавшего оценивается как стабильно нормальное. Злоумышленника разыскивают.

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