Вспыхнувший премиум-автосервис в Москве начали тушить

На северо-западе Москвы начали тушить внезапно загоревшийся премиальный автосервис. Об сообщает МЧС России в своем Telegram-канале.

«На 2-ом Силикатном проезде горит помещение автосервиса, расположенного на 1 этаже административного здания. Из офисной части здания люди выходят самостоятельно», — говорится в публикации.

Сотрудники МЧС приступили к ликвидации пожара.

До этого сообщалось, что в автосервисе на первом этаже горят несколько машин, в помещении плотное задымление. С верхних этажей здания проводится эвакуация людей.

Также в октябре загоревшийся в центре Москвы ретроавтомобиль Mercury Grand Marquis сняли на видео очевидцы.

Судя по видео, автомобиль загорелся на ходу и остановился в правой полосе. После этого водитель и прохожие стали его тушить. Огонь возник под капотом и стал распространяться дальше в сторону салона.

Инцидент произошел сегодня днем на Смоленской площади. Загоревшейся машине 46 лет.

Ранее в Подмосковье поймали таксиста-мигранта, проткнувшего клиента отверткой.