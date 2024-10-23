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Совфед одобрил законопроект о продлении срока обжалования штрафов ГИБДД

В Совфеде одобрили законопроект, увеличивающий срок обжалования штрафов ГИБДД

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Максим Блинов/РИА Новости

Совет Федерации на пленарном заседании 23 октября одобрил законопроект об увеличении срока обжалования штрафов ГИБДД. Об этом говорится на сайте Совфеда. Теперь срок обжалования будет исчисляться не сутками, а днями.

Согласно поправкам в статью 30.3 КоАП, жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть подана в течение 10 дней, а не суток со дня вручения или получения копии постановления.

В случае, если окончание срока будет выпадать на нерабочий день, он будет переноситься на первый после него рабочий день.

До того президент России Владимир Путин подписал закон о лишении прав на срок до полутора лет за скрытые номера на автомобиле.

Согласно документу, наказание за управление транспортным средством с государственными регистрационными знаками, оборудованными с применением устройств, препятствующих их идентификации либо позволяющих их видоизменить или скрыть, будет составлять от 1 до 1,5 года лишения водительских прав. В настоящее время за такое нарушение предусмотрен штраф в 5 тыс. рублей или лишение прав на срок 1-3 месяца.

Также введено лишение водительских прав на срок до 1,5 года за повторное управление автомобилем без номерных знаков.

Ранее законопроект об оформлении ДТП через «Госуслуги» внесли в Госдуму.

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