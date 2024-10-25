Жительница Коркино пожаловалась на цыган после нападения на таксистку

Жительница города Коркино Челябинской области Светлана рассказала Telegram-каналу «Подъем» о ситуации после вчерашних столкновений с цыганами. По ее словам, конфликты в городе начались в 2016 году, когда цыгане начали там «застраиваться».

«Они сначала были спокойные и тихие, а, наверное, с 2016 года вдруг начали застраиваться, и мы, русский народ, стали для них просто никем. Когда началась СВО, цыганята бегали и со всех сторон орали: «Ваших мужиков – забирать, всех ваших детей посадим на наркотики, а женщин насиловать будем», — рассказала «Подъему» Светлана.

Отмечается, что женщина проживает в частном секторе Коркино, где соседствует с цыганом, называющим себя бароном. По словам женщины, он неоднократно ей угрожал.

Вечером 24 октября в Коркино местные жители вышли на стихийный митинг после нападения на 40-летнюю таксистку Елену Сарафанову. Накануне ее тело нашли с ножевыми ранениями. По данным портала 74.ru, Сарафанова ездила на вызов «к местным цыганам, и именно их теперь подозревают» в преступлении. По информации СК, по подозрению в данном преступлении был задержан 17-летний молодой человек, ему вскоре будут предъявлены обвинения. На данный момент решен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

К месту народного схода в Коркино приехали силовики и оцепили дома цыган. Местные жители обвинили СОБР в бездействии и «защите цыган». Они также потребовали «выводить сюда этих собак».

Из окна дома прозвучал выстрел, люди начали бросать в дом камни, подожгли как минимум два дома и одну машину, еще три — перевернули.

В отделение полиции было доставлено более 50 человек, среди которых как участники протестов, так и представители цыганской общины, в том числе те, кто пытался покинуть город после начала беспорядков.

Ранее стали известны личности подозреваемых в нападении на таксистку в Коркино.