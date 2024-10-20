Шестеро неизвестных напали на курьера в Новосибирске с ножом и перцовым баллончиком

В Новосибирске шестеро в масках с ножом и перцовым баллончиком набросились на курьера. Об этом сообщает Telegram-канал «АСТ-54 Black».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в Горском микрорайоне во дворе одного из жилых домов. На кадрах видно, как курьер подходит к двери подъезда, а затем на него набрасывается группа неизвестных в масках. Злоумышленники распылили в сторону мужчины перцовый баллончик, а затем «начали тыкать в него ножом».

Курьер начал убегать от агрессоров, на кадрах видно, как злоумышленники пытаются его догнать. Причина нападения не уточняется.

Сообщается, что пострадавший курьер сейчас находится в больнице — информации о характере и тяжести его травм не поступало.

До этого курьер популярной службы доставки ограбил петербурженку с помощью электрошокера. Возбуждено уголовное дело о разбое.

Ранее мужчина притворился курьером, чтобы сходить в туалет, и откусил ухо работнику пекарни.