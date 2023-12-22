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«Рольф» прокомментировал передачу акций во временное управление Росимуществу

В «Рольф» заявили, что передача акций Росимуществу не отразится на работе компании

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Евгений Биятов/РИА Новости

Автодилер «Рольф» сообщил, что передача его акций во временное управление Росимуществу не отразится на деятельности компании. Об этом сообщает ТАСС.

«Данные изменения никак не отразятся на деятельности организации», — говорится в сообщении.

Отмечается, что дилер сохраняет все свои обязательства перед работниками, клиентами и партнерами.

В «Рольфе» отметили, что Росимущество намерено развивать и улучшать компанию.

22 декабря президент России Владимир Путин подписал указ о передаче акций компании «Рольф» и ее дочерних предприятий во временное управление Росимущества.

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков отметил, что передача президентом России Владимиром Путиным компании «Рольф» под временное управление Росимущества связана с экономической целесообразностью.

Ранее в OMV начали изучать указ Путина по активам России.

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