«Рольф» прокомментировал передачу акций во временное управление Росимуществу

Автодилер «Рольф» сообщил, что передача его акций во временное управление Росимуществу не отразится на деятельности компании. Об этом сообщает ТАСС.

«Данные изменения никак не отразятся на деятельности организации», — говорится в сообщении.

Отмечается, что дилер сохраняет все свои обязательства перед работниками, клиентами и партнерами.

В «Рольфе» отметили, что Росимущество намерено развивать и улучшать компанию.

22 декабря президент России Владимир Путин подписал указ о передаче акций компании «Рольф» и ее дочерних предприятий во временное управление Росимущества.

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков отметил, что передача президентом России Владимиром Путиным компании «Рольф» под временное управление Росимущества связана с экономической целесообразностью.

Ранее в OMV начали изучать указ Путина по активам России.