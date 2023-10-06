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Volkswagen Atlas обвинили в резком торможении без команды водителя

Volkswagen Atlas могут отозвать из-за самопроизвольного торможения

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Volkswagen

Кроссовер Volkswagen Atlas (в России продавался под названием Teramont) стал фигурантом расследования со стороны Национальной администрации США по безопасности дорожного движения (NHTSA) из-за жалоб владельцев на самопроизвольное срабатывание тормозов. Об этом сообщает Carbuzz.

В случае, если расследование NHTSA подтвердит недоработки со стороны автопроизводителя, проблемные Atlas могут быть отозваны автопроизводителем для ремонта. Потенциально проблема затрагивает 184,2 тыс. автомобилей этой модели, выпущенных в 2018-2019 годах.

Автовладельцы пожаловались, что на их автомобилях система автоматического экстренного торможения срабатывала без видимой причины. Всего NHTSA получило 59 обращений, пять из которых потенциально связаны с причинением травм людям. Один из владельцев указал, что ехал со скоростью примерно 30 миль в час (48 км/ч), когда машина неожиданно резко остановилась, а на панели приборов загорелись сигнальные лампы. Продвинувшись вперед по инерции, водитель едва не ударился о рулевое колесо. При этом ни впереди, ни позади от машины не было других автомобилей.

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