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Lexus сохранит производство седанов из-за китайских покупателей

Глава Lexus заявил, что марка не отказывается от седанов

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Lexus

Несмотря на высокие продажи кроссоверов и внедорожников в мире, японский Lexus сохранит свою приверженность седанам. Об этом сообщает австралийское издание Drive со ссылкой на главу Lexus Такаши Ватанабе.

«Если вы посмотрите на мировой рынок, то увидите, что доля седанов постепенно снижается, но спрос на седаны по-прежнему существует. Мы продолжаем видеть рынок (седанов) и продолжаем придавать ему большое значение и концентрироваться на седанах», — приводит издание слова Ватанабе.

В качестве примера топ-менеджер привел седан Lexus ES, на который приходится половина продаж бренда Lexus в Китае. Седан ES следующего поколения, основанный на технической базе Toyota Camry, автопроизводитель планирует выпустить в следующем году.

Ранее Skoda выпустила трехмиллионный кроссовер, юбилейным экземпляром стал оранжевый Kodiaq.

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