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В Хабаровском крае ДТП с грузовиком унесло жизни пяти человек

В Хабаровском крае в ДТП с «КамАЗом» погибли пять человек

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Александр Вильф/РИА «Новости»

В Хабаровском крае авария с участием грузовика «КамАЗ» унесла жизни пяти человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

По информации ведомства, инцидент случился на 91-м км дороги н. п. Харпичиан — Албазино Солнечного района.

Согласно предварительным данным, водитель «КамАЗа» не справился с управлением и съехал с трассы, после чего опрокинулся. В салоне грузовика находились сотрудники одного из заводов района.

«В результате ДТП водитель и четыре пассажира <...> скончались на месте <...> до приезда скорой помощи», — указывается в сообщении.

В настоящее время на месте дорожно-транспортного происшествия работают следователи.

Накануне грузовик снес две легковушки на МКАД.

В этот же день в Подмосковье кроссовер Audi врезался в стоящую на Новорижском шоссе машину.

Ранее в Южном Бутово самокатчик сбил малолетнего ребенка и скрылся.

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