В Хабаровске мужчина расстрелял автомобиль бизнесмена на парковке

В Хабаровске мужчина расстрелял автомобиль, принадлежащий бизнесмену, фирма которого оказывает ритуальные услуги. Об этом сообщает kp.ru.

Отмечается, что инцидент произошел на парковке возле офисного здания по улице Карла Маркса. Бизнесмен и работник другого предпринимателя серьезно поссорились. Затем работник достал оружие и сделал несколько выстрелов по машине.

Вызванные на место происшествия полицейские задержали мужчину и оставили в отделение. Городское управление МВД проводит проверку по факту стрельбы.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге молодая девушка за рулем автомобиля въехала на летнюю веранду ресторана «Гинимини» (бывший Lamadgo).