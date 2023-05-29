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В Хабаровске мужчина расстрелял автомобиль бизнесмена на парковке

Автомобиль предпринимателя, оказывающего ритуальные услуги, расстреляли у офисного центра в Хабаровске

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Depositphotos

В Хабаровске мужчина расстрелял автомобиль, принадлежащий бизнесмену, фирма которого оказывает ритуальные услуги. Об этом сообщает kp.ru.

Отмечается, что инцидент произошел на парковке возле офисного здания по улице Карла Маркса. Бизнесмен и работник другого предпринимателя серьезно поссорились. Затем работник достал оружие и сделал несколько выстрелов по машине.

Вызванные на место происшествия полицейские задержали мужчину и оставили в отделение. Городское управление МВД проводит проверку по факту стрельбы.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге молодая девушка за рулем автомобиля въехала на летнюю веранду ресторана «Гинимини» (бывший Lamadgo).

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