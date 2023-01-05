BMW представила концепт, способный менять цвет кузова

На выставке потребительской электроники CES в Лас-Вегасе компания BMW показала концептуальный автомобиль i Vision Dee, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

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Автомобиль получил проекционный дисплей, занимающий всю поверхность лобового стекла, а также технологию изменения цвета. Поверхность кузова концепта разделена на 240 сегментов, который управляется индивидуально и может менять цвет. За счет электрохромной пленки для автомобиля доступны 32 оттенка.

Сообщается, что инновации, представленные на концепт-каре, будут доступны с 2025 года для электромобилей Neue Klasse, которые разрабатывает немецкий концерн.

Ранее стало известно, что Honda и Sony основали новый автомобильный бренд Afeela.