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МАЗ подготовил «антисанкционный» автобус

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ОАО МАЗ

Минский автомобильный завод представил городской низкопольный автобус, в конструкции которого не используются европейские и американские узлы и агрегаты, сообщает белорусский портал abw.by.

Автобус МАЗ-203047 получил дизельный мотор производства СП «МАЗ-Вейчай», гидромеханическую 6-ступенчатую коробку передач СП «Фаст-МАЗ» и переднюю портальную ось белорусского производства. Ведущий портальный мост — от китайского производителя Hande Axle.

Прежде все городские автобусы МАЗ второго поколения оснащались двигателями Mercedes-Benz, коробками передач ZF или Allison, передними осями и ведущими мостами ZF (или Dana на автобусах среднего класса), уточняется в заметке.

Мощность белорусского двигателя оказалась меньше немецкого (300 л.с. против 326 л.с.), а из-за более габаритной моторной шахты в задней части автобуса пришлось убрать два места для сидения. Помимо дизельного МАЗ-203047 были сертифицированы газовые автобусы МАЗ-203947 и МАЗ-203948 без узлов из США и Европы, но с двигателями китайской компании Weichai.

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