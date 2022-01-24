Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт статьи #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В Госдуме предложили наказывать за несоблюдение дистанции в условиях... 09:17
Украинский политолог назвал страну, которая готовится переделать Европу 09:15
Опубликованы донесения вермахта о замерзании немецких солдат под Москвой 09:09
Россия и Сирия провели первое совместное воздушное патрулирование над САР 08:59
Месси в «ПСЖ» демонстрирует худшие показатели за всю карьеру 08:56
На Алтае родители выгнали ребенка голым на мороз 08:56
Кличко эмоционально отреагировал на отказ Германии поставлять оружие Украине 08:52
Токио призвал японцев на Украине принять меры безопасности 08:42
Во Владивостоке эвакуировали более 50 школ после сообщений о минировании 08:41
Жамнов объяснил, почему Бурдасов не попал в состав сборной России на ОИ-2022 08:37

Россияне массово отказываются от покупки автомобилей в 2022 году

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

Подавляющее большинство россиян не планируют покупать машину в 2022 году. От приобретения автомобиля отказались 78% из 16 тыс. человек, проживающих в 83 регионах России, следует из опроса сайта «Дром», итоги которого поступили в редакцию «Газеты.Ru».

Приобрести автомобиль в нынешнем году хотели бы 46% респондентов, однако они вынуждены отложить сделку из-за высоких цен. Настроены на покупку машины в 2022-м лишь 22% опрошенных. Из 17% будут искать варианты среди подержанных машин, а 5% планируют стать владельцами новых автомобилей.

«Прошлый год запомнился автолюбителям рекордным ростом цен и дефицитом машин. И нет предпосылок, что ситуация изменится в текущем году. Мы полагаем, что в 2022 году стоимость новых авто увеличится на 15-20%, а то и больше, подержанные прибавят в цене около 25%. В таких условиях будет постепенное снижение спроса, большинство автолюбителей предпочтут не менять своего железного коня», — прокомментировал аналитик «Дром» Даниил Бутов.

Ранее сообщалось, что очередь на доставку некоторых моделей автомобилей в России клиентам уже растянулась до 2023 года. Также стало известно, что только за первую половину января в РФ подорожали машины сразу 23 марок.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть