Путин открыл Крымский мост

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Президент России Владимир Путин за рулем «КамАЗа» прибыл по Крымскому мосту в Керчь.

После этого глава государства поднялся на сцену и поздравил рабочих.

«Еще при царе-батюшке люди мечтали о том, чтобы построить этот мост», — сказал Путин.

Ранее сообщалось, что Путин сел за руль «КамАЗа» и поехал по Крымскому мосту. Рядом с главой государства сел руководитель стройки — Александр Островский.

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До этого Путину показали работу Единого центра управления дорожным движением и эксплуатационных служб к работе транспортного перехода через Керченский пролив.

5 мая проходит торжественное открытие Крымского моста. Протяженнность моста — 19 километров. Первыми по новому мосту на специализированной технике проедут его строители: специалисты из разных регионов страны, благодаря которым мост сдали на полгода раньше срока. Уже 16 мая в 05.30 утра через Керченский пролив сможет проехать любой желающий.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию открытия Крымского моста.