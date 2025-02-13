«Беспрецедентный случай»: Россия наказала китайскую автокомпанию на 116 млрд рублей

После блокировки продаж и отзыва российских документов у третьего по популярности в России тяжелого грузовика марки Shacman на складах этой китайской компании остались «нелеквидами» 13 тыс. новых машин. Ущерб компании, по приблизительным подсчетам, составил свыше 115 млрд рублей только по номинальной стоимости техники. Еще несколько тысяч признанных опасными грузовиков ездят по российским дорогам. Уже скоро и эти машины могут оказаться на штрафстоянках.

Росстандарт приостановил действие Одобрения типа транспортного средства (ОТТС) на китайские грузовики Shacman типа SX3258 и установил запрет на их импорт и продажу. По согласованию с прокуратурой ведомство провело выездную проверку импортера Shacman, по результатам которой и приняло такое решение.

«Причиной принятия Росстандартом данного решения является выявленное в рамках проведенных контрольных (надзорных) мероприятий несоответствие транспортных средств Shacman типа SX3258 целого ряда обязательных требований, предъявляемых к колесным транспортным средствам, а именно в части шумовых ограничений, задних противоподкатных и боковых защитных устройств и так далее», — отмечается в сообщении ведомства.

Более того,

у китайских грузовиков Shacman, попавших под санкции, оказались аннулированы паспорта транспортного средства,

что не позволяет с этими машинами проводить какие-либо регистрационные действия в МРЭО ГИБДД. В Росстандарте подсчитали, что в Россию была ввезена партия, состоящая из более 15 тыс. таких грузовиков Shacman, из которых 2170 автомобилей уже удалось реализовать.

close Shaanxi Automobile Group Co

Поводом к запрету продаж грузовиков стала повышенная шумность и нарушения в конструкции противоподкатных брусьев спереди и по бокам — эти устройства призваны снижать тяжесть последствий в ДТП, когда легковой автомобиль врезается в грузовик, говорится в сообщении ведомства.

Росстандарт предписал импортеру провести отзывную кампанию и отремонтировать за свой счет автомобили уже находящиеся в эксплуатации, а также те, которые реализовать еще не успели.

Удар по лидеру рынка

Попавший под запрет реализации Shacman SX3258 в России по итогам 2024 года занял третье место среди самых продаваемых тяжелых грузовиков массой свыше 16 тонн. По данным маркетингового агентства НАПИ, за год в России было продано 6,6 тыс. машин этой модели. На первом месте в этом сегменте (свыше 16 тонн) оказался Sitrak C7H с результатом 19,2 тыс. машин, на втором — Dongfeng DFH (8 тыс. машин), на четвертом — FAW CA4180.

close ПАО «Камаз»

Три модели отечественного «КамАЗа» в этом сегменте оказались на пятой, шестой и восьмой позициях.

Приостановка действия ОТТС — крайне редкое явление, а с учетом нынешнего масштаба — это «беспрецедентный случай»,

и для владельцев купленных грузовиков эта мера обернется проблемами с эксплуатацией и перерегистрацией машин на новых собственников, предупредил в беседе с «Газетой.Ru» вице-президент «Национального автомобильного союза» (НАС) Антон Шапарин.

«В базе аннулированных электронных ПТС уже более 2 тыс. машин, значительная часть из которых поставлена на учет и уже давно ездит. Если статус ЭПТС переходит в «аннулирован» или «приостановлен», решать эту проблему предстоит новому собственнику», — объяснил Шапарин в беседе с «Газетой.Ru».

Как показал анализ «Газеты.Ru» классифайдов и объявлений продаж, среднерыночная стоимость автомобиля Shacman SX3258 в России составляет порядка 9 млн рублей. С учетом количества грузовиков, лишившихся российских документов, потери китайской компании составили около 115,5 млрд рублей.

Кто на очереди

По мнению Шапарина, следующими под проверки могут попасть китайские производители Howo и Sitrak, которые смонтировали на грузовики не интегрированную в конструкцию машины систему вызова экстренных оперативных служб в случае ДТП, а более простое устройство.

«По большому счету, с ними точно такая же ситуация, потому что они точно также не исполняют требования ОТТС», — отметил вице-президент НАС.

Эти машины будут стоять на учете у одного владельца до скончания века, соглашается адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько. Он полагает, что оснований для аннулирования регистрации машин в ГИБДД нет — на момент регистрации они были абсолютно легальными. Росстандарт также утверждает, что владельцы смогут продолжить ездить на этих грузовиках до устранения недоработок. Впрочем, сфера регулирования дорожного движения находится за пределами юрисдикции этого ведомства и относится к обязанностям ГИБДД, напомнил вице-президент НАС Антон Шапарин.

«В законе о регистрации написано, что если регистрация совершена с ошибочно выданными или подложными документами, ее можно прекратить. И по Shacman есть позиции Росстандарта и Минпромторга, которые говорят, что эти машины небезопасны. Госавтоинспекции сейчас нужно решить, как они будут действовать. И для них нет хороших решений: либо они не обращают внимания, и машины продолжают ездить, либо их останавливают и отправляют на штрафстоянки», — предупредил Шапарин.

Жесткий удар по китайцам

По словам главного редактора журнала «За рулем» Максима Кадакова, такая строгая мера, как приостановка ОТТС, применяется в России крайне редко: можно вспомнить один-два таких случая.

«Это редкий случай, чтобы приостанавливали ОТТС, и, видимо, эта история растянется на долгое время. По имиджу марки это не ударит, потому что покупателю важны фактическое качество машины и соотношение потребительских свойств и цены», — сказал Кадаков «Газете.Ru».

Устранение неполадок, на которые указал Росстандарт, зависит от объема доработок и скорости выработки технических решений. Но после исправления недостатков сертифицировать эти машины будут практически под микроскопом и растянут это на несколько месяцев, полагает главред «За рулем».

«Я думаю, что импортер вместе с китайской стороной придумает какое-то быстрое решение, машины будут доработаны и их вернут на рынок», — надеется Кадаков.