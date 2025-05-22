МВД признало, что непригодные по здоровью водители беспрепятственно ездят по дорогам РФ

Водители, которые по медицинским показаниям не имеют права управлять автомобилями, беспрепятственно продолжают водить машины из-за того, что их невозможно отследить. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе МВД России. В ведомстве подчеркнули, что проблема заключается в отсутствии координации между министерствами.

«С учетом отсутствия межведомственного информационного взаимодействия между Минздравом России и МВД России по обмену информацией о гражданах, имеющих противопоказания к водительской деятельности, такие водители могут продолжать управлять транспортными средствами до истечения 10-летнего срока действия водительского удостоверения, что может угрожать безопасности дорожного движения», — сообщили в пресс-службе МВД России.

МВД не располагает статистическими данными о водителях с выявленными заболеваниями. Правовой механизм для исключения таких водителей из дорожного движения только создается: для этого разработан законопроект №149503-8 «О внесении изменений в статьи 23 и 28 Федерального закона «О безопасности дорожного движения» и статью 10 Федерального закона «О персональных данных», уточнили в министерстве.

О его рассмотрении профильным комитетом Госдумы и последствиях для водителей подробно писала «Газета.Ru».

Ранее глава ФССП выступил с инициативой запретить неплательщикам алиментов регистрировать автомобили.