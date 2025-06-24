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Госдума разрешила ГИБДД аннулировать ранее выданные водительские права

Госдума приняла закон, разрешающий ГИБДД аннулировать уже выданные права
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Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

Государственная дума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, расширяющий полномочия ГИБДД по аннулированию водительских удостоверений, сообщает ТАСС.

«Госдума расширила права ГИБДД по аннулированию уже выданных водительских прав. Теперь это будет возможно в случае обнаружения противопоказаний к вождению при внеочередном медосмотре», — сообщает агентство.

Неявка на медосвидетельствование также приведет к аннулированию прав.

До этого «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе МВД России, что водители, которые по медицинским показаниям не имеют права управлять автомобилями, беспрепятственно продолжают водить машины из-за того, что их невозможно отследить.

МВД не располагает статистическими данными о водителях с выявленными заболеваниями. Правовой механизм для исключения таких водителей из дорожного движения только создается: для этого разработан законопроект №149503-8 «О внесении изменений в статьи 23 и 28 Федерального закона «О безопасности дорожного движения» и статью 10 Федерального закона «О персональных данных», уточнили в министерстве.

Ранее Правительство РФ одобрило ужесточение наказания за непропуск спецтранспорта.

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