Деградация рынка: автохлам заполонит Россию к 2030 году

В России стремительно деградирует парк автомобилей — с каждым годом растет доля устаревшего транспорта, ездить на котором опасно. В 2025 году речь идет уже о 33 млн таких авто. Водители, не имея возможности купить новую машину, делают выбор в пользу автохлама и обслуживания в подпольных мастерских, сообщили «Газете.Ru» эксперты.

Россию заполонили старые машины — 71,3% от всего автопарка страны приходится на транспорт старше 10 лет. Речь идет о 33,2 млн автомобилей , заявил «Газете.Ru» автоэксперт Олег Мосеев, который провел исследование на основе данных «Автостат Инфо».

«Доля сегмента «1–3 года» составила 7,4%, на автомобили «4–5 лет» пришлось 6,8%, на «6–7 лет» — 7,9%, а на автомобили «8–9 лет» — 6,3%», — подсчитал эксперт.

При этом в прошлом году машин старше 10 лет было 32 млн, а в 2021-м — менее 27,2 млн.

В «Автостат Инфо» отмечают, что самой представленной маркой в парке стабильно остается Lada, однако большая часть машин этой марки выпускалось до 2016 года. Также в топ-5 попали автомобили брендов Toyota, Kia, Hyundai и Renault, которые преимущественно производились до 2020 года.

Не хватает денег

Темпы старения ускоряет импорт подержанных автомобилей, за счет которого автопарк России все еще растет, говорит Мосеев. По его словам, граждане преимущественно привозят себе иномарки с очень насыщенной биографией. Это влияет на средний возраст автомобилей по стране, который уже превысил 16 лет.

Чтобы омолодить рынок, нужно продавать от 2 млн новых автомобилей, сказал Мосеев. Однако, согласно прогнозу «Автостата», в 2025 году продажи новых легковых автомобилей не превысят 1,5 млн штук даже при положительном сценарии.

«Все проблемы стали понятны в 2025 году». Глава РОАД рассказал о ситуации на авторынке РФ В России очередной месяц подряд продажи автомобилей уходят в красные зоны, потребители винят... 28 апреля 22:12

Малый приток новых машин вместе с импортом приводят к устареванию автопарка, и остановить это пока невозможно, считает Мосеев. Он заметил, что эта тенденция приводит к проблемам как для государства, так и для обычных граждан.

«Для государства, например, встает проблема безопасности и экологии <...> Для людей тоже ничего хорошего — совсем старые машины часто приходится обслуживать самостоятельно или в каких-то полуподпольных гаражах», — сказал он.

Директор «Автомаркетолога» Татьяна Акимова в беседе с «Газетой.Ru» отметила, что россияне не могут себе позволить новый автомобиль из-за высокой стоимости — в среднем это более 2,5 млн рублей . Автокредитование также находится на спаде.

«Проникновение кредитов в сделках упало с 50% в докризисные годы до 27–28% по итогам первого полугодия 2025 года. Также у потребителя нет пока доверия к качеству и поддержке новых брендов, особенно китайских <...> Россияне обновляют автомобили не потому, что не хотят — а потому, что не могут или не видят в этом рационального смысла», — пояснила эксперт.

Рынок рухляди

По данным «Автомаркетолога», общее обновление автопарка сейчас составляет менее 2% в год.

«С высокой вероятностью мы можем прогнозировать — уже к 2027 году доля автомобилей старше 10 лет достигнет 80%, если не будут приняты меры по стимулированию обновления. Причем значительная часть этих машин будет старше 15 лет — они уже сегодня составляют костяк парка», — предупреждает Акимова.

ФНС призывает автомобилистов утилизировать олдтаймеры Налоговики Татарстана рассылают владельцам старинных автомобилей повестки в отделения, где призывают... 23 июля 08:21

По ее прогнозам, к 2030 году российский автопарк будет состоять из преимущественно 15–20-летних машин с аварийным состоянием кузова и устаревшими техническими характеристиками.

Россиян не волнует

Самих россиян, судя по всему, все меньше смущает внушительный возраст автомобиля: на рынке «вторички» быстрее всего покупают машины старше 10 лет, рассказала «Газете.Ru» директор по развитию и продажам «Авто.ру» Алена Иноземцева.

«Мы наблюдаем повышенный спрос на авто старше 10 лет: такие машины находят новых владельцев быстрее всего (29 дней по стране, 25 дней по Московскому региону). Это говорит о продолжающемся росте интереса к бюджетным вариантам», — пояснила она.

Также оживление спроса заметили в сегменте автомобилей возрастной категории от 3 до 9 лет — их продажа занимает 37–39 дней. В целом, по словам Иноземцевой, по всей стране фиксируется сокращение сроков продажи автомобилей с пробегом, и этот тренд охватывает почти все возрастные категории.

Опасно для жизни

Директор по послепродажному обслуживанию «Автодом Алтуфьево» Роман Тимашов рассказал «Газете.Ru», что в России до ухода зарубежных брендов водители старались поменять свои автомобили после окончания гарантии.

«Считалось, что 100 тыс. км — это очень большой пробег, с которым будет достаточно сложно продать автомобиль. Сейчас картина поменялась, и автовладельцы продолжают эксплуатировать авто с пробегами 200–300 тыс. км», — отметил он.

По его словам, после пробега в 300 тыс. км автомобиль необходимо чаще обслуживать в сервисных центрах, при этом даже внешне беспроблемное авто может привести к рискам.

«Сильный износ двигателя и коробки передач наступает при пробеге 250 и 150 тыс. км соответственно. Столько должны служить основные узлы авто без капитального вмешательства. При должном уходе, после ремонта, как правило, ресурс продлевается на ¾ от первоначального. После 500 тыс. километров автомобиль желательно утилизировать, т.к. его эксплуатация будет непредсказуема и опасна», — сказал Тимашов.

Также на высокий риск попасть в ДТП на возрастном автомобиле указал коммерческий директор автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин.

«Возьмем две машины: одну — 2010 года, другую — 2025 года. У первой нет АБС, не электронной системы поддержания курсовой устойчивости (ESP), нет радаров, лидаров, ультразвуковых датчиков и прочих устройств, которые могут подстраховать водителя. Даже опытный водитель устает, теряет концентрацию, хуже видит в темноте. Поэтому современный вариант безопаснее», — пояснил он.