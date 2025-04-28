«Все проблемы стали понятны в 2025 году». Глава РОАД рассказал о ситуации на авторынке РФ

В России очередной месяц подряд продажи автомобилей уходят в красные зоны, потребители винят в высоких ценах автопроизводителей и дилеров, но они не учитывают ряд факторов, которые к этому привели. Своим мнением о том, что произошло, и как выходить из этой ситуации, с «Газетой.Ru» поделился глава Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин.

В первые дни апреля все ведущие СМИ распространили громкие новости. Продажи новых легковых машин в марте (в сравнении с аналогичным месяцем прошлого года) упали на 46%, грузовых автомобилей — на 57%, а автобусов — на 62%. Эксперты помнят 2022 год, когда авторынок России покинули компании из так называемых «недружественных» стран. Продажи рухнули до 688 тысяч авто, что составляло менее 40% от объемов в предыдущем году.

close Илья Питалев/РИА «Новости»

Причины падения рынка двухгодичной давности всем понятны — ушли иностранцы, которые занимали долю примерно в 60%. Сегодня из России никто из производителей не уходил, напротив, появляются новые автобренды, в основном китайские или российские, но с китайским участием.

Что спровоцировало падение рынка?

Основные причины, на мой взгляд, таковы: высокая ставка рефинансирования Центробанка в 21%, что выше ставки рентабельности, не только автомобильных, но и многих других предприятий России; свернуты более, чем наполовину программы автокредитования для частных лиц и программы лизинга для юрлиц; всплески волатильности российского рубля; сложности с международными расчетами, их сроки и стоимость выросли;

программа утилизации продукции автопрома не сработала и спровоцировала рост цен на автомобили;

стоимость автомобилей росла в течение всего 2024 года, при том, что доходы граждан и юрлиц значительно отстали.

Стратегия

Можно с этими выводами не соглашаться, но мое мнение — это только часть подсвеченных проблем российского авторынка. Главное, что до сего момента не принята новая стратегия развития автопрома России. Формально есть старый документ «Стратегия развития автомобильной промышленности РФ до 2035 года», который разрабатывался в первой половине 2022 года.

Однако подлинный масштаб изменений на авторынке наступил после начала СВО уже в феврале 2022 года,

когда производители из так называемых «недружественных стран» перестали поставлять автомобили и запчасти на отечественный авторынок.

Все проблемы стали понятны только в 2025 году.

Большинство участников рынка надеялись, что ситуация с уходом иностранных производителей продлится недолго. Через месяцы, максимум – через год, все вернется, но этого не произошло. В результате на авторынок России хлынул поток китайских производителей — около 70 брендов. Многие подумали: проблема с наполнением решена, обширный ассортимент моделей из Китая создаст благоприятную конъектуру на рынке. А авторынок новых автомобилей все равно рухнул во всех сегментах. Упала и вторичка — на 7,5% по сравнению с предыдущим годом.

Что это значит для экономики России?

Если ситуацию не изменить, то до конца года рынок может упасть в целом по всем сегментам на 30%. Что это для бюджета России в деньгах? Объем автоотрасли в финансовом выражении составляет почти 20 трлн рублей, из них новые легковые автомобили — 5,7 трлн рублей, новые грузовики – 1,4 трлн рублей, легковые с пробегом — 9,3 трлн рублей, грузовые с пробегом – 1,7 трлн рублей, сервисные услуги и запчасти – 1,7 трлн рублей.

close Кирилл Брага/РИА Новости

Из-за этих проблем рынок может не добрать как минимум 6 трлн рублей оборота. А налогов, как минимум, 1,5 трлн рублей. Это без учета эффекта закрытия или сокращения объемов деятельности автомобильных предприятий и сокращения не менее 100 тыс. рабочих мест. Еще десятки тысяч автомобилей, ввезенных на территорию России, останутся без возможности их ремонта и приобретения запчастей для них из-за ожидаемого ухода ряда китайских автокомпаний.

Автомобильная отрасль — это не только автозаводы и предприятия по выпуску автокомпонентов. Это еще и товаропроводящая сеть – российские автомобильные дилеры. Через интернет продается менее 1% автомобилей. Нам, производителям, дилерам, и в конечном итоге российским покупателям, нужно грамотное и квалифицированное регулирование авторынка.

Что нужно российскому авторынку?

Необходимо нарастить объем рынка до 2–3 млн новых автомобилей. Объясняются эти цифры достаточно просто. Нужно помнить, что сегодня в России зарегистрированный парк автомобилей составляет около 49 млн единиц.

Более 70% этого парка (35 млн) имеют возраст свыше 10 лет, а более 40% — более 15 лет.

Это откровенно старые небезопасные и неэкологичные автомобили. Если мы хотим, чтобы через 10 лет в стране в большей степени были автомобили хотя бы в возрасте до 10 лет, то ежегодный объем авторынка должен быть не менее 3 млн единиц в год. Такого результата мы достигали в 2013 году, и он не является недостижимым.

Действующие Российские автозаводы «АвтоВАЗ», «Группа ГАЗ», УАЗ, «Соллерс», «Автотор», «Москвич» и тульский Haval без особых усилий могут выпустить 1–1,2 млн автомобилей.

close «Москвич 3» Павел Львов/РИА Новости

Российский авторынок, если ничего не делать, в 2025 году может упасть до этого значения, получается он будет заполнен. Тогда, куда и зачем приходить инвесторам и производителям запчастей? Поэтому, если авторынок не начнет набирать объемы свыше 2 млн автомобилей, не видать нам прихода инвесторов ни российских, ни китайских.

Спрос на автомобили в России далеко не полностью удовлетворен. Откуда этот вывод? Сегодня степень автомобилизации населения в России оценивается примерно в 360 машин на 1 тыс. человек, а в развитых странах Европы, США и Азии этот показатель почти в два раза выше. Нам еще далеко до этих цифр, но наш рынок развивается практически по тем же правилам.

Стратегия

Необходимо принять стратегию развития автопрома России, в которой определить реальный объем производства машин с традиционным двигателями внутреннего сгорания (ДВС), электродвигателями и гибридными силовыми установками.

close АО «Кама»

Чрезмерное увлечение электрификацией автотранспорта приведет к тому, что внимание государства будет отвлечено. Из-за этого в ближайшие годы мы не увидим современные ДВС, коробки передач и трансмиссии. А эти компоненты крайне необходимы гражданскому автопрому и нашей оборонке. Разве можно представить, чтобы военный автомобиль подзаряжался 1 час, в то время как к нему подлетит вражеский беспилотник. Мы вовсе не против электротранспорта, но за его разумное и прагматичное развитие.

Необходимо законодательство, которое обеспечит «приземление» в стране только ответственных производителей, которые не бросят рынок России при первых сложностях.

Нужны правила, которые позволят работать предприятиям, которые застрахуют свой уход.

Это нужно, чтобы компенсировать убытки и риски владельцев автомобилей и дилеров. Последним нужен доступ к диагностическим серверам автопроизводителей, а сами серверы должны быть локализованы на территории России.

close Chery Tiggo 7 Pro в автосалоне города Алматы Franchesko Mirroni/Shutterstock/FOTODOM

Необходимо, чтобы работающий на территории России автопроизводитель гарантировал поставку запчастей на все проданные автомобили в течение минимум пяти лет с момента выпуска. И это далеко не полный перечень требований к ответственному производителю.

Потребуется четко определить ответственность автодилера перед покупателем также очертить ответственность автопроизводителя. Например, обязанности по замене автомобиля на новый. Ведь после ухода производителей в 2022 году стало ясно, что автодилер не может выполнить это требование без участия завода-изготовителя, по той простой причине, что сам не выпускает машины.

Нужно поэтапно обеспечить переход от экспорта готовых автомобилей к полноценной сборке в стране. Что под этим подразумевается? Заградительные барьеры (в том числе и утильсбор) в ближайшее время (5 лет, как вариант), создать для тех автопроизводителей, которые осуществляют ввоз готовых автомобилей либо машинокомплектов для крупноузловой сборки (SKD).

close Рабочие за сборкой автомобиля на производственной линии автомобильного завода «Москвич», 23 ноября 2022 год Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Нужно создать условия для мелкоузловой сборки (CKD). Такая схема создаст много сборочных предприятий на территории страны и тысячи новых рабочих мест, обеспечит поставки запчастей. Поддержка CKD сборки должна быть обеспечена частичным возвратом утильсбора, например, в размере 50%. И, конечно, потребуется полное освобождение от утильсбора предприятий, собирающих автомобили из 100% российских автокомпонентов.

Со стороны государства важно обеспечить устойчивость национальной валюты,

ведь за десять лет курс рубля упал почти на 200%.

Немаловажно создать финансирование (кредитование) на уровне 10-12% годовых, поскольку сегодняшняя ставка просто уничтожает промышленное развитие России. Доходность большинства российских и иностранных предприятий в промышленных секторах не превышает 20%. Поэтому сегодняшняя ставка ЦБ делает невозможным инвестирование в реальные сектора экономики. Проще положить деньги на депозит под 20% и ничем не рисковать.

Такая ставка является генератором мощной, отложенной инфляции. Это мнение многих экономистов. Потому что большинство предприятий закладывают эти драконовские проценты в стоимость своих услуг или товаров. В том числе, автомобилей. Надеемся, что мы сможем принять участие в формировании новой стратегии развития российского автопрома.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.