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Стало известно, после какого пробега автомобиль становится опасным

«Автодом»: машина с пробегом 500 тыс. км опасна в эксплуатации
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Наталья Горшкова/РИА «Новости»

От подержанного автомобиля с пробегом более 500 тыс. км лучше избавиться. Об этом «Газете.Ru» рассказал директор по послепродажному обслуживанию «Автодом Алтуфьево» Роман Тимашов.

«Сильный износ двигателя и коробки передач наступает при пробеге 250 и 150 тыс. км соответственно. Я считаю, что столько должны служить основные узлы авто без капитального вмешательства. При должном уходе, после ремонта, как правило, ресурс продлевается на ¾ от первоначального. После 500 тыс. километров автомобиль желательно утилизировать, т.к. его эксплуатация будет непредсказуема и опасна», — сказал Тимашов.

По его словам, сейчас стали эксплуатировать автомобили со все большими пробегами. До ухода из России европейских, японских и корейских брендов автовладельцы, которые приобретали машины у официальных дилеров, старались менять их после окончания гарантии. Пробег в 100 тыс. км считался очень большим и становился трудностью для продажи автомобиля. Сейчас автовладельцы продолжают ездить на авто с пробегами 200–300 тыс. км.

«Конечно, после пробега в 300 тыс. км машину необходимо чаще обслуживать в сервисных центрах, ведь даже внешне беспроблемное авто может доставить проблемы в любой момент из-за окончания ресурса у того или иного узла», — отметил эксперт.

Ранее были названы 5 основных проблем китайских автомобилей в России.

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