Возвращение автохлама: после 2021 года в России стремительно деградировал парк автомобилей В автопарке России число старых автомобилей превысило 70%

В России стремительно состарился парк автомобилей: если в конце 2021 года по нашим дорогам ездили около 3 млн машин в возрасте 4-5 лет, то сейчас их почти в два раза больше. Две третьих автопарка страны — это старые, плохо обслуженные автомобили, которые в любой момент могут попасть в ДТП. Эта тенденция ускорится из-за повышения утильсбора и дороговизны кредитов, говорят опрошенные «Газетой.Ru» эксперты.

По состоянию на первую половину этого года число автомобилей старше 10 лет превысил отметку в 32 млн машин, что составляет 71% от всего автопарка России. Такие данные привел «Газете.Ru» основатель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев. По итогам 2021 года число таких машин составляло менее 27,2 млн единиц.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

При этом число находящихся в эксплуатации новых автомобилей, в возрасте 1-3 года (подробнее — см. инфографику),

сократилось за прошедшие 2,5 года без малого вдвое.

«Да, как вы видите, главный целевой сегмент (автомобили на гарантии) для дилеров, все последние годы сокращается. И существенно — с 4,2 до 2,2 млн», — заметил Мосеев.

Если в конце 2021 года по российским дорогам ездили 3,16 млн машин в возрасте 4-5 лет, то сейчас их насчитывается уже более 5,15 млн.

Почему россияне не покупают новые машины

По данным аналитического агентства «Автостат», в 2024 году средний возраст легкового автомобиля в России достиг отметки 15,2 года.

За прошедший год среднестатистический автомобиль на дорогах РФ постарел на 6 месяцев.

Для того, чтобы автопарк страны молодел, в год в России должно продаваться свыше 1,5 млн новых машин, однако этого показателя российский рынок не достигает на протяжении нескольких лет, объяснил «Газете.Ru» гендиректор «Автостата» Сергей Целиков.

«Если в год будет продаваться более 2 млн машин, парк автомобилей будет хоть немного, но молодеть.

За последние два года ввезли еще достаточно много подержанных машин», — сказал Целиков.

Собеседник подчеркнул, что подержанные импортные автомобили люди вынуждены покупать из-за высоких цен. Грядущее повышение утилизационного сбора напрямую ускорит негативную динамику увеличения среднего возраста автотранспорта, поскольку снова последует очень мощный скачок цен на новые автомобили, что снизит на них спрос, добавил Целиков.

«Если рынок новых автомобилей в ближайшие годы будет составлять до 1,5 млн машин в год, то средний возраст продолжит увеличиваться. Плюс 2-3 месяца каждый год к этому показателю может добавляться», — прогнозирует эксперт.

Сейчас существуют все условия для деградации автопарка страны, поскольку рынок новых машин будет сужаться, соглашается вице-президент «Национального автомобильного союза» (НАС) Антон Шапарин.

«Темпы обновления парка будут снижаться, потому что

повышенный утилизационный сбор сделает автомобили еще менее доступными для россиян.

Можно будет констатировать, что при сохранении тенденций средний возраст автомобилей очень скоро перешагнет через 16 лет», — сказал Шапарин «Газете.Ru».

Базовый прогноз «Автостата» по продажам на 2024 год как раз составляет 1,5 млн машин. Маркетинговое агентство НАПИ дает куда более тревожный прогноз —

1,1 млн автомобилей будет продано по итогу этого года.

Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» оценивает рынок в 1,3 млн автомобилей при пессимистичном сценарии и в 1,65 млн машин — при оптимистичном. О ситуации на российском рынке в преддверии существенного роста цен на новые автомобили подробно писала «Газета.Ru».

Развалюхи на дорогах

Ситуация с увеличением среднего возраста машин усугубляется, указывает главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

«Если мы берем реальную эксплуатацию автомобилей, то мы понимаем, что за последние два года на дороги выведено много старых машин. Если раньше они стояли у кого-то во дворе, то сейчас эти машины отремонтировали и они выехали.

Реальная ситуация на дороге стала хуже, чем на бумаге»,

— рассуждает Кадаков в беседе с «Газетой.Ru».

По словам Антона Шапарина из НАС, растет число ДТП и их тяжесть из-за большого количества старых аварийных автомобилей на дорогах. У такого транспорта отсутствуют многие элементы пассивной безопасности и современные активные электронные помощники, такие элементарные, как система курсовой стабилизации. Особенно сильно этим страдают старые отечественные автомобили, они даже сейчас с конвейера сходят без ABS и ESP. Проблема в том, что в России не ведется статистика аварийности по вине автопроизводителей.

«В случае ДТП у нас анализ причин проводится крайне редко. Понятно, что старый парк всегда был проблемой, но нормальной статистики просто не было, а контроль и надзор за причинами ДТП из-за плохого технического состояния фактически не осуществляется», — сказал Шапарин.