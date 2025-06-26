Что ждет водителей с 1 июля: новые штрафы ГИБДД, повышение цен на машины, охота за ОСАГО

В июле штраф за отказ остановиться по требованию гаишника вырастет в 12,5 раз, за водителями без полисов ОСАГО развернется настоящая слежка по дорожным камерам, грузовики с перегрузом получат колоссальные штрафы, а цены на автомобили начнут расти. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

За побег от гаишника накажут рублем

24 июня Госдума приняла в финальном чтении законопроект об увеличении штрафа для водителей, которые не реагируют на требование ГИБДД об остановке. 2 июля законопроект должен одобрить Совфед, после чего его сразу направят на подпись президенту России Владимиру Путину. В случае подписания поправки вступят в силу по истечении 10 дней ( примерно 12–15 июля ) с даты официального опубликования документа.

Сейчас штраф за отказ остановиться по требованию сотрудника ГИБДД, а также таможенника или лица, осуществляющего контроль в сфере транспорта, составляет 500–800 рублей. А после внесения изменений за это правонарушение водителя оштрафуют на 7–10 тыс. руб. За рецидив же автомобилиста лишат водительских прав на срок до шести месяцев.

Колоссальный штраф для перевозчиков

В конце июня Госдума приняла еще одну порцию поправок в ПДД, которые должны вступить в силу в середине июля после визирования президентом РФ. Теперь собственников грузового автотранспорта оштрафуют на 600 тыс. рублей за отказ или уклонение от прохождения весового и габаритного контроля .

Это же касается случаев, когда водитель грузовика отказывается остановиться в пункте транспортного контроля по требованию полиции или должностного лица.

Будут проблемы у перевозчиков и при нарушении порядка, способов или сроков размещения информации в системе выдачи спецразрешений на движение по дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспорта: водителя накажут штрафом 3–5 тыс. рублей, должностное лицо — 20–30 тыс. рублей, а юрлицо — 50–150 тыс. рублей. Такие же штрафы ждут транспортные компании за представление неполной информации в базу выдачи пропусков.

Выплаты по европротоколу увеличат

В июле начинает действовать закон, который повышает со 100 тыс. до 200 тыс. рублей максимальную сумму страхового возмещения по европротоколу (оформление ДТП без участия ГИБДД), если у участников аварии есть разногласия по вопросу виновности.

Однако такая выплата будет доступна при условии, что водители зафиксировали с помощью фото и видео место ДТП и повреждения автомобилей. Если же фотофиксации не было, то пострадавший водитель сможет рассчитывать на компенсацию в пределах 100 тыс. рублей.

При отсутствии разногласий условия выплаты по европротоколу остаются прежними: пострадавший получает возмещение до 400 тыс. рублей при фотофиксации.

Охота за ОСАГО с камер

С 1 июля водители в пилотном режиме режиме начнут получать предупреждения об отсутствии полисов ОСАГО на основании фиксации камерами ГИБДД. В экспериментальном режиме такие предупредительные «штрафы» будут поступать вплоть до конца года.

Уведомления гражданам отправят через Госуслуги . Изначально планировалось запустить этот проект с 1 марта, но система оказалась не готова.

Настоящие штрафы водители, не желающие покупать «автогражданку», начнут получать с 1 января 2026 года. Идею страховщиков поддержал Владимир Путин, но он подчеркнул, что условием для реализации этой инициативы должно стать отсутствие изменения тарифов ОСАГО. Более того, страховым компаниям желательно активнее принимать участие в развитии дорожной инфраструктуры и в безопасности дорожного движения, отметил президент.

Должники не смогут взять кредит

С 1 июля в России начнут действовать новые ограничения по автокредитам — так называемые макропруденциальные лимиты. Банки еще чаще будут отказывать клиентам с высоким показателем долговой нагрузкой (ПДН).

close Нина Зотина/РИА Новости

Теперь для займов с большим ПДН (от 50% до 80% дохода) установлен лимит — не более 20% от общего объема выдач. Доля автокредитов с ПДН более 80% при этом не должна превышать 5%. Нововведения коснутся как банков, так и микрофинансовых организаций.

Цены вырастут

Сезонные факторы и высокие ставки автокредитования негативно сказываются на уровне продаж автокомпаний в июле, сообщил коммерческий директор автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин.

«Затраты производителей вырастут, соответственно, им придется повышать стоимость автомобилей , чтобы оставаться рентабельными. Однако пока купить новый автомобиль с выгодой еще можно», — пояснил он.

В среднем в июле цены на новые автомобили вырастут на 2%, ожидает заместитель гендиректора по продажам новых автомобилей автомобильной группы «Авилон» Ренат Тюктеев.

«Связано это с выбытием прошлогодних машин с усиленным уровнем финансовых поддержек.

Цены на подержанные машины свыше 3,5 млн рублей не поменяются. В тоже время стоимость машин в категории до 3,5 млн рублей немного подрастет — преимущественно на самые ходовые позиции», — спрогнозировал он в разговоре с «Газетой.Ru».

В дальнейшем, по словам Тюктеева, на рынке будет наблюдаться негативный тренд подорожания — в среднем по 2% за каждый квартал. В случае существенного изменения курса рубля стоимость автомобилей сильно вырастет, поэтому откладывать покупку надолго не стоит, считают в «Авилоне».

Скидки отменяются

В июле уровень скидок на автомобили будет падать по мере выбытия машин 2024 года выпуска, считает Тюктеев.

«Это сейчас самое выгодное время для приобретения », — заявил он.

В июле автокомпании начнут чередовать акции, а не давать клиенту все сразу, как сейчас, полагает директор департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов.

«Будет перемена ключевых условий: например, с одного автомобиля на другой автомобиль марки, с финальной общей скидки — на «трейд-ин» либо на субсидированный кредит. Сейчас можно приобрести автомобиль на хороших условиях перед повышением цен, которое рано или поздно произойдет», – считает он.

В компании Fresh напомнили, что сейчас скидки предлагают бренды Haval, Chery, KGM, Belgee и Lada. Так, кроссовер Haval Jolion можно приобрести на 100 тыс. рублей дешевле, а внедорожник M6 — на 200 тыс. рублей дешевле.

«Chery Tiggo 8 Pro Max и Tiggo 9 можно купить с выгодой от 130 тыс. до 200 тыс. рублей, KGM Tivol всех комплектаций — со скидкой в 350 тыс. рублей. Специальные условия есть и на модели Lada Granta и Lada Aura — от 300 тыс. до 550 тыс. рублей», — рассказал эксперт.

Наследство бойцов СВО отдадут родственникам

С 15 июля в России станет проще оформить наследство для семей погибших бойцов СВО или граждан, погибших на территориях ее проведения. Их родственники часто пропускали сроки принятия наследства из-за того, что документы о смерти шли очень долго.

Теперь же наследство бойцов СВО будут открывать после получения акта о смерти.