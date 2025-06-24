Госдума увеличила штрафы для грузового транспорта до 600 тысяч рублей

Госдума повысила штраф для грузового транспорта до 600 тысяч рублей. Об этом сообщает «Парламентская газета».

«За невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении весового и габаритного контроля транспортного средства, в том числе об остановке транспортного средства в пункте транспортного контроля, либо за отказ или уклонение от выполнения указанного требования собственника грузовика смогут оштрафовать на 600 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

По данным СМИ, за игнорирование правил порядка, а также способов или сроков расположения данных в системе выдачи специального разрешения на передвижение по проезжей части тяжеловесного или крупногабаритного транспорта будут выписывать штраф в размере от трех тысяч рублей до пяти тысяч рублей. Таким же штрафом будут наказывать граждан за представление информации не в полном объеме. При этом штраф для должностных лиц составит от 20 тысяч рублей до 30 тысяч рублей, для юридических – от 50 тысяч рублей до 100 тысяч рублей.

Ранее Госдума увеличила штраф за отказ остановить машину по требованию полиции.