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Госдума увеличила штрафы для грузового транспорта до 600 тысяч рублей

Госдума приняла поправки о штрафе в 600 тысяч рублей для грузовиков
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Shutterstock

Госдума повысила штраф для грузового транспорта до 600 тысяч рублей. Об этом сообщает «Парламентская газета».

«За невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении весового и габаритного контроля транспортного средства, в том числе об остановке транспортного средства в пункте транспортного контроля, либо за отказ или уклонение от выполнения указанного требования собственника грузовика смогут оштрафовать на 600 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

По данным СМИ, за игнорирование правил порядка, а также способов или сроков расположения данных в системе выдачи специального разрешения на передвижение по проезжей части тяжеловесного или крупногабаритного транспорта будут выписывать штраф в размере от трех тысяч рублей до пяти тысяч рублей. Таким же штрафом будут наказывать граждан за представление информации не в полном объеме. При этом штраф для должностных лиц составит от 20 тысяч рублей до 30 тысяч рублей, для юридических – от 50 тысяч рублей до 100 тысяч рублей.

Ранее Госдума увеличила штраф за отказ остановить машину по требованию полиции.

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