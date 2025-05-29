Водителей в РФ обяжут перестраиваться на другую полосу при встрече со спецтранспортом

«Ъ»: водители будут перестраиваться на другую полосу перед спецтранспортом

Российских водителей обяжут при встрече со спецтранспортом перестраиваться на другую полосу. Об этом, ссылаясь на проект Минтранса об изменениях в Правилах дорожного движения, сообщает газета «Коммерсантъ» («Ъ»).

Издание напоминает, что в настоящее время правила требуют от водителей уступить дорогу автомобилям с включенным проблесковым маячком синего цвета и звуковым сигналом, что формально не предполагает каких-либо действий со стороны автомобилиста. Поправки обяжут водителей совершать перестроения, когда приближается машина с мигалкой.

В случае принятия изменений водители должны будут разъезжаться перед машинами скорой помощи, пожарной службы, полиции, а также перед машинами, перевозящими высокопоставленных лиц. Двигаться в непосредственной близости к такому транспорту, опережать его и создавать помехи движению будет запрещено.

Переместиться в соседний ряд или съехать на обочину необходимо будет и в случаях, когда среди движущейся по дороге колонны автомобилей есть машина сопровождения со спецсигналами. По нынешним правилам, водители должны пропускать колонну, во главе которой находится автомобиль с «раскраской» на борту и с включенными красным и синим маячками. Поправки делают наличие цветографической схемы необязательным.

В Минтрансе объяснили введение изменений необходимостью обеспечить безопасность объектов госохраны в условиях проведения специальной военной операции и усиления террористических угроз.

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