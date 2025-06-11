«Удар по карману». Громких водителей будут штрафовать до 30 тысяч рублей

Ко второму чтению в Госдуме штраф для водителей шумных автомобилей и мотоциклов собираются увеличить в 10 раз. В Москве сумма наказания может составить 30 тысяч рублей. Подробнее о проблемах, которые возникнут у автомобилистов на фоне этой инициативы депутатов, — в материале «Газеты.Ru».

В России депутаты Госдумы планируют внести поправки в КоАП, которые как минимум в 10 раз увеличат штраф для шумных водителей автомобилей и мотоциклов, рассказал ТАСС зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. Сейчас размер наказания составляет 500 рублей.

В первом чтении документ одобрили еще в 2023 году, сейчас его готовят ко второму, заявил депутат. Если проект примут, то размер штрафа за использование шумного автомобиля, в зависимости от решения властей региона, будет варьироваться от 5 тыс. до 30 тыс. рублей, говорится в документе.

«Дорогостоящие спортивные транспортные средства, как правило, приобретают граждане с высокой мате­риальной обеспеченностью

<...> предлагается наделить субъекты РФ правом устанавливать для граждан штрафы за административные правонарушения <...> в размере, превышающем 5 тыс. рублей, но не более 30 тыс. рублей», — говорится в законопроекте.

Колунов пояснил, что депутаты решили вернуться к законопроекту, поскольку в начале 2025 года Росстандарт выдал сертификат на новый комплекс фотовидеофиксации нарушений уровня шумности транспорта под названием «Эфир».

Кого оштрафуют

Согласно действующим стандартам, для легковых автомобилей предельный уровень шума не должен превышает 96 децибелов. Однако, по словам авторов законопроекта, некоторые транспортные средства могут издавать шумы до 120 децибелов, что наносит вред и дискомфорт звуковой экологии и комфорту совместного проживания граждан.

«Любителей срезать катализатор или резонатор, глушитель с автомобиля немало.

Этот законопроект — это ответ на жалобы наших жителей на подобные вещи,

не только в Москве, но и в других регионах», — заявил в беседе с «Газетой.Ru» Сергей Колунов.

По его словам, проблема становится особо актуальной в свете распространения питбайков (мотокроссовый мини-мотоцикл), на которых подростки ездят по дворам, паркам и другим территориям, создавая жуткий шум за счет прямоточного выхлопа. С этим можно и нужно бороться, и лучшее средство — увеличение штрафов, заявил Колунов.

«Здесь результат долго себя ждать не заставит. Как всегда, в случаях, если придется платить рубль, а правонарушение сможет контролировать не только инспектор, но и камеры, нарушители быстро ощутят, что такое штраф. Заплатят раз, заплатят два, и больше нарушать не будут. По карману ударит», — уверен депутат.

Камера накажет

Главный редактор журнала «За Рулем» Максим Кадаков заявил «Газете.Ru», что вероятность принятия законопроекта именно в таком виде крайне высока.

«Нынешний штраф в 500 рублей водителям, что называется, по барабану,

как и контролирующим органам. Дорогие камеры для этой цели настраивать тоже никто желанием не горит. Если увеличить штраф до 5 тыс. рублей, то сразу появляется интерес», — полагает Кадаков.

По его словам, в Москве камеры «Эфир» могут появиться где угодно. В первую очередь это будут места, где концентрируются люди по интересам, например, на набережной Тараса Шевченко или Воробьевых горах. Появление камер в совершенно неожиданных местах тоже нельзя исключать, уверен Кадаков.

В то же время сторонники наказывать штрафом громких водителей не понимают, насколько противоречива эта инициатива, предостерегает эксперт. Он считает, что камеры смогут эффективно работать только на тихих улицах. В остальных случаях будет множество спорных ситуаций из-за технических нюансов, например, при загрязненном пылью микрофоне звук может усиливаться.

«В Европе через это уже проходили:

во Франции использование таких устройств уже отменили,

потому что они некорректно отражали ситуацию. А у нас с камерным контролем действует презумпция виновности — никакую ошибку никто не докажет», — считает Кадаков.

Пока число действующих камер с шумомером можно пересчитать по пальцам, заявил «Газете.Ru» адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько.

«Ошибки будут однозначно. Более того, любое такое постановление будет незаконным, потому что

ни одна из этих камер не может со стопроцентной вероятностью определить нарушение нормы шума.

Даже комплексы фиксации нарушений визуальным способом делают ошибки, например, принимая за телефон любой предмет в руке водителя. Здесь история еще более сложная», — отметил юрист.

Он пояснил, что определение источника шума в плотном городском потоке, где звук распространяется по определенным законам и отражается от объектов, будет непростой задачей. Соответственно, камера не может точно определить, что автомобиль превысил норму шума. Поэтому такой способ определения нарушения не годится, считает Радько.

Эксперт добавил, что оспорить штраф также будет крайне тяжело.

«Одного лишь утверждения водителя, что машина не шумела, для суда и для начальника сотрудника, который вынес постановление, не будет достаточно. И это плохо:

если по трассе в шести полосах проехали 10 мотоциклов, то кто из них тарахтит сильнее — не знает никто»,

— заключил он.